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Ali Şen'den Fenerbahçeli futbolculara çağrı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilen Fenerbahçeli futbolculara yeniden ayağa kalkmaları için çağrıda bulundu.

Spor / 30 Ocak 2017 Pazartesi 11:32
Ali Şen'den Fenerbahçeli futbolculara çağrı

Ali Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ise Bursaspor'u yenerek, seri yakalaması gerektiğini aktardı.

Sarı-lacivertli takımın kötü başladığı sezonda toparlanarak, çıkış yaptığını hatırlatan Şen, 'Futbolculara 'Ayağa kalkın.' diyorum. Aynı başkan, aynı yönetim, aynı kadro, aynı teknik direktör, Manchester United ve Feyenoord'u yendi. Büyük seri yakaladı, aşağıdan yukarı geldi. Fenerbahçe'nin büyüklüğü oydu. Fenerbahçe formasını giymenin ne demek olduğunu bilen, tecrübeli futbolcular var. Beşiktaş'ı yenip tur atlasınlar, Bursaspor'u yenip, lige tekrar başlasınlar, ayağa kalksınlar ve büyük bir seri yakalayarak, mutlu sona mutlaka ulaşsınlar.' diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, Fenerbahçe'nin transfer olmadan da ayağa kalkabileceğini belirterek, 'Bu kadro, takviyeye gerek kalmadan bile bunu yapabilir. Başkanın, yönetim kurulunun, teknik kadronun, futbolcuların ve tüm Fenerbahçelilerin, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmesi gereken bir dönemdeyiz. Bu temin edilirse Fenerbahçe tekrar layık olduğu yere gelecektir. Aziz Yıldırım'ın pek çok başarısını biliyoruz. Şaha kalkmalarını, tüm Fenerbahçeliler olarak bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

FenerbahçeSpor Toto Süper LigAli Şen


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