Beyaz Gazete Ana Sayfa

Üzülmez transfer istiyor

Gaziantespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, transfere ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Yurt içi ve yurt dışından görüştüğümüz oyuncular var. Kampa 3-4 gün içerisinde 2-3 kişi katılacaktır” dedi.

Spor / 3 Ocak 2017 Salı 10:00
Üzülmez transfer istiyor

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Gaziantespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmaları için Üzülmez, “İkinci yarı hazırlıklarına başladığımız bugünden itibaren nasıl sinerji veririz, nasıl bu takımı ayağa kaldırabiliriz düşüncesiyle çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

"KARAKTER ÖNEMLİ”

Güzel günlerin olması için çalışmak gerektiğini vurgulayan İbrahim Üzülmez, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler bu düşünce içerisinde bu görevi kabul ettik. Futbolun içerisinde karakter önemlidir. Olmazsa olmazıdır. Yetenekli, kaliteli bir takımsanız, zaten bunun için buraya geldim. O karakteri ikinci yarı göstermemiz gerekiyor. Daha önceki takımlarım da bunu başardık. Bu sefer işimiz daha zor. Bunu kabul etmek gerekiyor. İşimiz kolay değil. Çünkü son 7 maçını kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Gaziantepspor, son 7 maçında en çok gol yiyen takımlardan biri. Bunları değiştireceğiz. Bunları değiştirmek için zamana ihtiyacımız var. Bu 10 günlük kamp sürecinde oyuncularımızı hem mentalite olarak, hem de fiziksel olarak inandırarak bunları ortaya koyacağız.”

“BAŞARI İÇİN BÜTÜN GAZİANTESPOR CAMİASININ İNANMASI LAZIM”

Başarı için desteğin önemine değinen Üzülmez, “Bütün Gaziantep camiasının da bizlere inanması lazım. Sadece inanç değil, onların da bizim yanımızda olması lazım. Antalyaspor maçı ile beraber tribünleri dolduran Gaziantepspor’a ihtiyacımız var. Bu sinerjiyi sağlarsak neden bu takım üst sıralarda yer almasın. Oyuncularıma inanıyorum ve güveniyorum. Katılacak arkadaşlarla o sinerjiyi yakalayacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR”

Transfere ihtiyaçları olduğunu belirten Üzülmez, “Her takımın olduğu gibi bizim de ihtiyacımız var. Yurt içi ve yurt dışından görüştüğümüz oyuncular var. Kampa 3-4 gün içerisinde 2-3 kişi katılacaktır. Kadro derinliğini arttırmak için ihtiyacımız var. Bu arkadaşların katılımıyla Gaziantepspor, istenen yere gelecektir” ifadelerini kullandı.


İbrahim ÜzülmezTeknik DirektörGaziantepspor


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar