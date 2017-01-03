Sneijder için 'Çin'e gidiyor' iddiası

Hollanda'da yayın yapan bir spor dergisinde yer alan haberde, Wesley Sneijder'in Çin'e gideceği iddia edildi. Uzun süredir Çin takımları ile adı anılan Hollandalı golcüyü isteyen takımın ise Beijing Guoan olduğu ifade edildi. Bilindiği üzere eski Galatasaraylı futbolcu Burak Yılmaz'da Beijing Guoan takımında forma giyiyor.



32 yaşındaki yıldız futbolcunun üst seviyelerde futbol oynamak istemesi transferi çıkmaza sokarken Wesley Sneijder'e MLS'ten de bir çok teklif geldiği ve bu teklifleri reddettiği belirtildi.



Haziran 2018'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Hollandalı futbolcuyu transfer etmek isteyen takımların 7 buçuk milyon Euro'yu gözden çıkarmaları gerekiyor