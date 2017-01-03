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Podolski'nin Çin'e transferinde son durum

Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun ilgilendiği Galatasaraylı Lukas Podolski'nin transferi ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano, "Lukas Podolski Çin'e transfer oldu, resmi açıklama bekletiliyor" ifadelerini kullandı.

Spor / 3 Ocak 2017 Salı 17:07
Podolski'nin Çin'e transferinde son durum

Çin kulüplerinin teklif yaptığı Galatasaraylı Lukas Podolski'nin transferi için Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano'dan flaş bir açıklama geldi.

Brezilya basınına Podolski ile ilgilendikleri yönündeki haberleri değerlendiren Rodrigo Caetano, 'Podolski Çin'e transfer oldu. Transferle ilgili resmi açıklama bekletiliyor' diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere önceki günlerde Levent Nazifoğlu, Alman oyuncu için ciddi bir teklif aldıklarını belirterek, ''Beijing Guoan'dan Podolski için gelen önemli bir teklif var. Biz de bu teklifi değerlendiriyoruz. Transferin gerçekleşmesi oyuncuya bağlı'' ifadelerini kullanmıştı. Nazifoğlu, kendilerine gelen teklifin miktarını ise açıklamamıştı.

Podolski'nin Beijing Guoan'a gitmesi halinde Galatasaray, Burak Yılmaz'dan sonra bir yıldızını daha aynı kulübe satmış olacak.

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