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Juventus, Rincon'u kadrosuna kattı

Serie A ekiplerinden Juventus, Genoa'dan Venezuelalı orta saha oyuncusu Tomas Rincon'u 8 milyon avro karşılığında transfer etti.

Spor / 3 Ocak 2017 Salı 10:52
Juventus, Rincon'u kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Venezuelalı orta saha oyuncusu Tomas Rincon'u kadrosuna kattı.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, Genoa forması giyen 28 yaşındaki Rincon ile 8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Venezuela Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Rincon, bu sezon Genoa ile Serie A'da 16 maça çıktı.

AvroJuventusİtalya


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