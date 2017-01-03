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Gol sayısı düştü

Spor Toto Süper Lig’in ilk 16 haftasında toplam 355 gol atıldı. Geçtiğimiz sezon bu sayı 387’ydi. Takımlar bu yıl 32 gol daha az attı.

Spor / 3 Ocak 2017 Salı 15:55
Gol sayısı düştü

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısı geride kalırken, takımların gol yollarındaki etkisiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ligde 28 gol atarken, geçen yıl, ilk 16 haftada bu sayı 37 olarak öne çıkmıştı. Süper Lig’de Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe dışında 30 gol barajını geçen takım olmadı. Ligde en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe ise, geçen yıla oranla hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Pereira döneminde ilk 16 haftada 25 gol atan sarı-lacivertliler, Advocaat’la birlikte bu sayıyı 34’e çıkarmayı başardı. 30 gol barajını geçen Galatasaray ise düşüşteki bir başka takım. Geçtiğimiz yıl 16 maçta 37 gol atan sarı-kırmızılılar, bu yıl ise 7 gol daha az üretti.

Süper Lig’de geçen sezon ilk 16 haftada toplam 387 gol atılırken, bu sezon ise gol sayısı 355’te kaldı.

Spor TotoFenerbahçeBeşiktaşŞampiyonGalatasaray


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