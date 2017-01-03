Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fener'in rakipleri Go Ahead Eagles ve Partizan

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirecek olan Fenerbahçe’nin maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler Go Ahead Eagles ve Partizan’la hazırlık maçı yapacak.

Spor / 3 Ocak 2017 Salı 16:03
Fener'in rakipleri Go Ahead Eagles ve Partizan

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek.

6-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı programı da belli oldu. Hollanda Ligi'nin son sırasında bulunan Go Ahead Eagles ile 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, 11 Ocak Çarşamba günü de Sırbistan Ligi'nde zirve mücadelesi veren Partizan'la karşı karşıya gelecek. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, Partizan maçının ardından 12 Ocak'ta İstanbul'a dönecek.

Spor TotoFenerbahçeSırbistanHazırlık MaçıAkdeniz Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar