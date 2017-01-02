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Ergin Ataman: Maçın Hakkı Bu Değildi

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son periyotta istediklerini yapamadıklarını söyleyerek, “Aslında maçın hakkı bu değildi“ dedi.

Spor / 2 Ocak 2017 Pazartesi 23:25
Ergin Ataman: Maçın Hakkı Bu Değildi

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Darrüşafaka Doğuş'a 87-72 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda benzer bir maç oynadıklarını ifade eden Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Maçın ilk devresini önde götürdük. Üçüncü periyodun ortasına kadar da iyi oynadık. Ama maçın sonlarına doğru istediklerimizi gerçekleştiremedik. Esas olarak maçın özeti biz benchten katkı alamadık. Darüşşafaka Doğuş da çok iyi bir takım. Alternatif oyuncuları çok fazla. Aslında maçın hakkı bu değildi. Fakat son periyotta istediğimizi yapamayınca Daçka maçı kazanan taraf oldu” şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Göksenin Köksal ise karşılaşmayla alakalı şunları kaydetti:

Darüşşafaka Doğuş çok iyi bir takım. Euroleague'de onları yenmiştik. Ama bu maçın ikinci yarısı çok iyi oynadılar. Biz de çok basit hatalar yapınca maçı kaybettik.”

Spor TotoBasketbolErgin AtamanGalatasarayDarüşşafaka Doğuş


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