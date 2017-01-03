Deniz Ateş Bitnel'den özür diledi

Süper Lig'de ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Antalyaspor, Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı Salih Dursun ile resmi sözleşme imzaladı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, yönetici Salih Peker hazır bulundu.



“ANTALYASPOR'UN VİZYON BİR KULÜP OLDUĞUNU GÖRDÜM”



Antalyaspor'a imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki genç oyuncu Salih Dursun, “Antalyaspor'un vizyonlu bir kulüp olduğunu gördüm. Kaliteli bir kulüp olma yolunda yükselişte. Başarıya aç olan bir kulüp. Ben de oynamaya açım. Oynayarak başarılı olmak istiyorum. Benim için en uygun olan kulüp Antalyaspor'du. Kariyerim boyunca en mutlu olduğum kulübe geldim. İlk geldiğim günden beri gayet hoş karşılandım. Mutlu oldum. İnşallah sezon sonunda puan durumuna ve sezona yansır. İnşallah iyi bir sezon geçirerek mutlu oluruz” dedi.



“AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM”



Kariyerinde başarılı olarak Avrupa'ya gitmek istediğini dile getiren Salih Dursun, “Kariyer planlamamda ilk olarak burada başarılı olmak istiyorum. Antalyaspor'un da yükselişiyle, kendimin de yükselişi olmasını istiyorum. Herkes A Milli Takım'da oynamak ister. Milli takıma gidip oradan da Avrupa'ya açılmak istiyorum. Kendimi geliştirmek için Avrupa da futbol oynamak istiyorum. İnşallah bunu başaracağımı düşünüyorum. Antalyaspor benim için güzel bir seçenek inşallah başarılı olurum burada ama ilk olarak Antalyaspor ile Avrupa'da oynamak istiyorum. Daha sonra Avrupa takımlarıyla da Avrupa da oynamak istiyorum” diye konuştu.



“DENİZ ATEŞ BİTNEL VE BÜTÜN HAKEMLERDEN ÖZÜR DİLERİM”



Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesiyle ilgili konuşan Dursun, Deniz Ateş Bitnel ve bütün hakemlerden özür dilediğini söyledi.



Salih Dursun, “Geçmişte Trabzonspor'da yaşadığım durumu herkes biliyor. Olayın benim için bir anda geliştiğini, nasıl olacağını düşünmeden yaptığım bir durumdu. Yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorum. Trabzonspor kulübü bana destek oldu, ancak yaptığım hareket doğru değildi. Yanlış bir hamleydi. Aniden gelişen acemice ve nasıl olduğunu anlayamayarak yaptığım bir şeydi. Böyle bir şey olabileceğini bileydim zaten yapmazdım. Hakem açısından çok düşünerek yapmadığım bir hareket olduğu için hakemden özür dilerim. Maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'den özür dilerim. Yaptığım hareket hakeme karşı algılandı, aslında orada basit bir acemilik vardı. Bütün hakemlerden de özür dilerim. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Hiçbir zaman mutluyum diyebileceğim bir durum olmadı. Bizde hata yapıyoruz. Bilseydim bu konunun bu kadar uzayacağını orada o hareketi yapmazdım” ifadelerini kullandı.



ÖZ: “SATIN ALMA OPSİYONLU 3,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK”



Salih'in Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Antalyaspor Asbaşkan Şefik Öz, “Biz de onun burada olmasından çok mutluyuz. Satın alma opsiyonlu 3,5 yıllık bir sözleşme yaptık. İnşallah başarılı kariyerine bizimle devam edecek” dedi.



“ETO'O'NUN DURUMUNU YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRECEĞİZ”



Şefik Öz, Eto'o'nun durumuyla ilgili olarak ise, “Eto'o'ya, şu ana kadar netleşmiş bir teklif yok. Durumu bu akşam yapacağımız yönetim kurulu toplantısında değerlendireceğiz. Bu konuları orada konuşacağız. Biz kendisiyle çalışmak istiyoruz. Kendisi dünya yıldızı bir oyuncu, kariyerinin de sonunda. Avrupa'da oynayan bir takımda oynamak ister. Durumu dediğim gibi bugün değerlendireceğiz” diye konuştu.



PAKER: 'ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU ALDIK'



Antalyaspor'a güzel bir futbolcu kazandırdıklarını dile getiren Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker, “Genç bir oyuncu aldık. Milli takımlarda da görev almış bir oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu aldık. Hocamız nerede değerlendirmek isterse orada oynatacak. Antalyaspor için inşallah hayırlı olur” dedi.



SALİH DURSUN KİMDİR ?



Futbola Sakaryaspor'da başlayan 25 yaşındaki defans oyuncusu 7 yıl boyunca bu takımın formasını giydi. Daha sonra Kayserispor'a transfer olan Salih Dursun, gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Dursun, Trabzonspor'a kiralık olarak gönderildi. 2 yıl kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Salih Dursun, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçta Cavanda'ya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden kırmızı kartı alıp hakeme göstererek dışarı işareti yapmasıyla Türk ve dünya basınında gündeme geldi.



