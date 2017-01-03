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Chedjou'ya 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tuzlaspor karşılaşmasında rakibine sert müdahalede bulunan Galatasaraylı Aurelien Chedjou’ya 3 maç ceza verdi.

Spor / 3 Ocak 2017 Salı 15:10
Chedjou'ya 3 maç ceza

PFKD kararları bugün yapılan toplantının ardından açıklandı. Tuzlaspor ile oynana Ziraat Türkiye Kupası maçında rakibine sert bir harekette bulunan ve direkt kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Aurelien Chedjou'ya 3 resmi maçtan men cezası verildi.

PFDK kararları şu şekilde:

'Tuzlaspor Kulübü'nün 28.12.2016 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 28.12.2016 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada, Galatasaray'ın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada, Galatasaray sporcusu Aurelien Bayard Chedjou Fongang'ın rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un 29.12.2016 tarihinde oynanan Kızılcabölükspor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü hakkında 29.12.2016 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sportif ekipmanlarında gösteri amaçlı malzemeler bulundurulması ve kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.'

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