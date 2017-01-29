Trabzonspor yeni stadında fırtına gibi!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.



Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da oynanan maçı Trabzonspor 4-0 kazandı.



Trabzonspor'un gollerini 15 ve 49'da Castillo, 28'de Yusuf Yazıcı ile 73'te penaltıdan Uğur Demirkol kaydetti. Castillo'nun 15. dakikada attığı gol, yeni stadın da ilk golü oldu.



Bu sonuçla Trabzonspor 27 puana ulaştı. Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Trabzonspor, Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. G.Antepspor ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.



YENİ STATTA İLK GOL CASTİLLO'DAN



Trabzonspor'un Şenol Güneş Kompleski'nde oynadığı ilk maçın ilk golünü Fabian Castillo kaydetti. Gaziantepspor maçıyla birlikte yeni stadına geçen bordo mavililerde 15'inci dakikada topu ağlara gönderen Castillo, Medical Park Arena'da ki ilk resmi maçta golü atan isim olarak kayıtlara geçti. Ayrıca gol pasını veren N'Doye da ilk asisti yapan isim oldu.

Maçtan dakikalar



9'uncu dakikada ceza sahası çizgisi sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Muhammet İldiz'in doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Onur üstten kornere çeldi.



14'üncü dakikada N'Doye'nin kaptırdığı topu savunma uzun gönderdi Ghilas'ın Onur'un üzerinden aşırtma vuruşu auta çıktı.



15'inci dakikada Olcay'ın ceza sahasına ortasında N'doye indirdi Castillo'nun gelişine kaleye gönderdiği top ağlarla buluştuY: 1-0.



17'nci dakikada Olcay'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Castillo, kaleciyle karşı karşıya kaldı, önce davranan Victor topu kontrol etti.



28'inci dakikada Onazi'nin ara pasında Olcay ceza sahası içerisinde topla buluştu Yusuf Yazıcı'nın yerden köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0.



39'uncu dakikada ceza sahası sağ çaprazında Olcay Şahan'ın sol tarafına çekerek kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.



49'uncu dakikada Olcay Şahan'ın sağ kanattan penaltı noktasına çıkardığı topu Castillo bekletmeden kaleye gönderdi meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.



64'üncü dakikada ceza sahası çizgisi sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Muhammet Demir'in doğrudan kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.



69'uncu dakikada N'Doye'un ceza sahasına gönderdiği ara pasında Castillo bekletmeden vurdu, kaleci Victor iki hamlede topu kontrol etti.



71'inci dakikada N'Doye'un pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Castillo bekletmeden pasını uzak direğe doğru hareketlenen Rodallega'ya gönderdi. Hugo Rodallega topa vurmak isterken Pedroso'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.



73'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Uğur topu ağlara gönderdi: 4-0.



74'üncü dakikada sol kanattan gelişen atakta Ghilas'ın ön direğe gönderdiği ortaya Sefa gelişine vurdu kaleci Onur köşeye uzanarak mutlak bir gole engel oldu.



80'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Olcay Şahan'ın şutu sağ ve üst direğin birleştiği noktadan geri geldi Rodallega önüne düşen topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak Victor kurtardı.



Karşılaşma 4-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



STAT: Şenol Güneş Kompleksi



HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), İsmail Şencan (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx)



TRABZONSPOR: Onur (xxx)- Pereira (xxx), Uğur (xxx), Durica (xxx), Mas (xxx), Okay (xxx), Onazi (xxx)(Dk.66 Rodallega x), Castillo (xxxx), Yusuf Yazıcı (xxx)(Dk.81 Medjani x), Olcay (xxx), N'Doye (xxx)(Dk.81 Yusuf Erdoğan x)



GAZİANTEPSPOR: Victor (x)- Barış (x), Elyasa (x), Wallace Reis (x), Pedroso (x), Doğanay (x)(Dk.46 Muhammet Demir x), Abdülkadir (x), Sefa (x), Muhammed İldiz (x), Kangwa (x)(Dk.46 Daniel Kolar x), Ghilas (x)(Dk.81 İlhan x)



GOLLER: Dk.15, 49 Castillo, Dk.28 Yusuf Yazıcı, Dk.73 (penaltı) Uğur (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Onazi, Uğur (Trabzonspor), Muhammet İldiz, Pedroso, Sefa (Gaziantepspor)

