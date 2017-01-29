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Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre 'evet' dedi

Rıdvan Dilmen'in anayasa referandumu için sosyal medyada başlattığı 'Evet' kampanyasına Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu'ndan destek geldi.

Spor / 29 Ocak 2017 Pazar 11:42
Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre 'evet' dedi

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiltere takımı West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre, eski futbolcu Tanju Çolak'ın çağrısına yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda, 'Tanju ağabey güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım' ifadelerini kullandı.

ÇALHANOĞLU DA TÖRE'YE CEVAP VERDİ
Töre, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na çağrı yaptı. Çalhanoğlu da, 'Gökhan kardeşim, mesajını aldım. Vatanımız için, milletimiz için, büyük 

Türkiyemiz için ben de varım' sözleriyle oyunu açıkladı.

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