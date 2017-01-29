Fenerbahçe, Kayseri'de ağır yaralı

Medipol Başakşehir'i yenerek zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 19. haftadaki Kayserispor engelini geçemedi. Rakibine 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler zirve yolunda yeniden yara aldı.



Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Kayserispor oldu. İlk dakikadan itibaren istekli bir oyun sergileyen ev sahibi ekip 32. dakikada Umut Bulut ile golü buldu. Deneyimli oyuncu attığı bu golle 19 maçlık gol orucunuda Fenerbahçe karşısında bozmuş oldu.



Golün şokunu üzerinden çabuk atan Fenerbahçe, 41. dakikada Mehmet Topal ile rakibine karşılık verdi. Deneyimli oyuncu attığı golle takımının soyunma odasına berabere gitmesini sağladı: 1-1



İlk yarıda olduğu gibi ikinci devreye de arzulu başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fenerbahçe yarı sahasında iyi organize olarak yeniden öne geçmenin yollarını aradı. Ev sahibi ekip 70. dakikada Güray Vural'ın golüyle maçta bir kez daha öne geçti: 2-1

Kayserispor'a 10 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe rakibi karşısında ikinci kez geriye düştü. Beraberlik için Kayserispor kalesine yüklenen sarı-lacivertliler aradığı golü bir türlü bulamadı.



Kayserispor'da 88. dakikada Welliton sahneye çıktı. Brezilyalı oyuncu attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.



Maçın bu skorla bitmesi beklenirken son dakikada sazı eline alan Güray Vural attığı muhteşem golle tabelayı yazdı: 4-1



Kadir Has Stadı'nda oynanan 90 dakika Kayserispor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe 35 puanda kalırken Kayserispor ise puanını 16'ya çıkardı.



STAT: Kadir Has

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: BeIN SPORTS 1



KAYSERİSPOR: Ahamada, Hakan, Levent, Kana Bıyık, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın



Isınma sırasında sakatlanan Douglao kadrodan çıkarıldı.



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Salih, Alper, Lens, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

