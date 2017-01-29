Bursaspor'un yeni hocası belli oldu

Fanatik'in haberine göre Bursaspor'da son karar Mutlu Topçu oldu. Hamza Hamzaoğlu ile geçtiğimiz hafta yolları ayıran Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.



Topçu'nun Başakşehir - Bursaspor mücadelesini tribünden izlemesi beklenirken resmi imzaların pazartesi günü atılacağı öğrenildi.



Bursaspor'un 2010 yılındaki şampiyonluğunda da Eruğrul Sağlam'ın yardımcısı olan Mutlu Topçu, geçen sezon Nisan ayında Gaziantepspor'dan o dönemden bu güne takım çalıştıramadı.





