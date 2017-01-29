Beyaz Gazete Ana Sayfa

Bursaspor'un yeni hocası belli oldu

Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Spor / 29 Ocak 2017 Pazar 10:29
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu

Fanatik'in haberine göre Bursaspor'da son karar Mutlu Topçu oldu. Hamza Hamzaoğlu ile geçtiğimiz hafta yolları ayıran Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Topçu'nun Başakşehir - Bursaspor mücadelesini tribünden izlemesi beklenirken resmi imzaların pazartesi günü atılacağı öğrenildi.

Bursaspor'un 2010 yılındaki şampiyonluğunda da Eruğrul Sağlam'ın yardımcısı olan Mutlu Topçu, geçen sezon Nisan ayında Gaziantepspor'dan o dönemden bu güne takım çalıştıramadı.


Mutlu TopçuGaziantepsporHamza HamzaoğluBursasporKayserispor


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar