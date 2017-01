Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Bursaspor kozlarını paylaştı.



BURSASPOR İLK YARIDA DİRENDİ

Ev sahibi takım ilk 45 dakikada Mossoro ve Visca'nın sürüklediği ataklarla öne geçmenin yollarını aradı. Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Bursaspor ise maç genelinde iyi bir savunma sergiledi ve rakibine geçit vermedi.



SON DAKİKADA İRFAN CAN ATTI

İkinci yarı genelinde de baskılı oyunayan Başakşehir'in golü duraklama dakikalarında geldi.







Junior Caiçara'nın sağ kanattan hareketlenen Emre Belözoğlu'nun önüne pasını verdi. Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içinde topu çevirdirği topa Mustafa Pektemek vurmak istedi ancak topa dokunamadı ve arkadan gelen İrfan Can Kahveci topu kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



BAŞAKŞEHİR YARIŞTAN KOPMADI

Son düdükle birlikte Başakşehir 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve yarışından kopmadı. Zorlu günler geçiren Bursaspor ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.