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TT Arena'da 300. gol Yasin'den

Galatasaray’ın TT Arena’daki 300. golü Yasin’den geldi. Sarı-kırmızılıların Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın 33. dakikasında takımının 3. golünü atan Yasin, TT Arena’daki 300. gole da imza attı.

Spor / 28 Ocak 2017 Cumartesi 20:37
TT Arena'da 300. gol Yasin'den

Galatasaray, Akhisar Belediyespor maçının 33. dakikasında farkı 3'e çıkarırken, Yasin Öztekin'in attığı bu gol, TT Arena'daki 300. gol olma özelliğini taşıdı.

23 Ocak 2011 tarihinde Sivasspor ile oynanan maçta Servet Çetin'in attığı gol, TT Arena'daki ilk gol olma özelliğini taşırken, bu golden tam 6 yıl 5 gün sonra, Yasin Öztekin 300. golü kaydeden isim oldu.


Akhisar BelediyesporYasin ÖztekinGalatasaray


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