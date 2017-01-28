Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.



Fikret Orman'ın Mehmet Ekici transferini engellediği için siyah-beyazlı kulübün başkanına kızgın olan Yıldırım, Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylemişti.



SADECE BEŞİKTAŞ'TA OYNARIM

Yaşanan bu gelişmenin ardından İnstagram hesabından kısa bir açıklama yapan Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevap verdi.



Q7, 'Bu kulübü (Beşiktaş) seviyorum. Türkiye'de tek oynayacağım kulüp Beşiktaş' dedi.