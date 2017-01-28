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Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevap

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Türkiye'de siyah-beyazlı kulüpten başka bir takımda oynamayacağını söyledi.

Spor / 28 Ocak 2017 Cumartesi 14:13
Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevap

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Fikret Orman'ın Mehmet Ekici transferini engellediği için siyah-beyazlı kulübün başkanına kızgın olan Yıldırım, Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylemişti.

SADECE BEŞİKTAŞ'TA OYNARIM
Yaşanan bu gelişmenin ardından İnstagram hesabından kısa bir açıklama yapan Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

Q7, 'Bu kulübü (Beşiktaş) seviyorum. Türkiye'de tek oynayacağım kulüp Beşiktaş' dedi.

Fenerbahçe BaşkanıRicardo QuaresmaBeşiktaşAziz Yıldırım


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