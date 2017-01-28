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Özyalçın: Gönlüm razı değil

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, “Podolski’nin şöhret ve popülaritesi tartışılmaz. Gider mi gitmez mi tamamen kendi bileceği iş. Benim gönlüm gitmesinden yana değil ama kararına saygılıyım” dedi.

Spor / 28 Ocak 2017 Cumartesi 22:38
Özyalçın: Gönlüm razı değil

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, “Bol gollü bir maç oldu. Gönüllerdeki Galatasaray buydu. Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. Liglerin 16. haftası 21 Aralık'tı. Konyaspor'la oynadık. İlk maç deplasmanda Karabükspor arkasından Akhisar Belediyespor ve Kayserispor. Önümüzdeki hafta hariç 9 puan hedefliyorduk. Bir yol kazası oldu. Galatasaray cezalandırıldı. Galatasaray, bir yol kazasına kurban gitti. Takımla iftihar ettim, güzel sonuçtu. İlk 4 takım kopacak ve bundan sonraki haftalarda bu takımların kendi arasında oynayacağı maçlar ilk 4 sıralamasını yönlendirecek” şeklinde konuştu.

“PODOLSKİ'NİN GİTMESİNE GÖNLÜM RAZI DEĞİL'

Transfer döneminin gözde isimlerinden Lukas Podolski hakkında açıklamalarda bulunan Özyalçın, “Podolski'nin şöhret ve popülaritesi tartışılmaz. Alman ekolünden gelen fevkalade bir profesyonel. Galatasaray'a hizmetleri de yadsınamaz. Gider mi gitmez mi tamamen kendi bileceği iş. Benim gönlüm gitmesinden yana değil ama kararına saygılıyım. Kendi vereceği bir karardır. İstikbalini düşünmesi doğaldır. Az bir süre kaldı, bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

“BEN SPORU DOSTLUK, KARDEŞLİK VE HOŞGÖRÜ OLARAK TANIMLIYORUM'

Fenerbahçe ile Ülker Sports Arena'da oynanan Euroleague maçının sonunda sarı-lacivertli futbol takımının kaptanı Volkan Demirel'in yaptığı hareketin hatırlatılması üzerine Özyalçın, “Ben sporu dostluk, kardeşlik ve hoşgörü olarak tanımlıyorum. Sporda siyaset olmamalı. Sporda baskı olmamalı, alt kimlik yani mezhepçilik ve ırkçılık olmaz ve olmamalı diye düşünüyorum. Bu söylediklerimi sporun tanımı içindeyse bunun dışında hareket eden bu tanım içinde kendine yer bulana saygı duyuyorum ama takdiri kamuoyuna bırakıyorum” dedi.


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