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Galatasaray - Akhisar Belediyespor (CANLI ANLATIM)

Zirve yarışındaki Galatasaray, tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor.

Spor / 28 Ocak 2017 Cumartesi 18:10
Galatasaray - Akhisar Belediyespor (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geliyor.

TT Arena'daki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın başlama saati 19:00…

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 36 puanla 3. sırada yer alırken, Manisa temsilcisi 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray: Fernando Muslera - Sabri Sarıoğlu - Hakan Balta - Semih Kaya - Lionel Carole - Selçuk İnan - Josue - Wesley Sneijder - Yasin Öztekin - Bruma - Lukas Podolski

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk - Orhan Taşdelen - Caner Osmanpaşa - Miguel Lopes - Özer Hurmacı - Olcan Adın - Abdoul Sissoko - Enoch Kofi Adu - Ömer Bayram - Hasan Ali Adıgüzel - Ricardo Vaz Te​

Akhisar BelediyesporSpor Toto Süper LigGalatasaray


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