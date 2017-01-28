Galatasaray - Akhisar Belediyespor (CANLI ANLATIM)

Zirve yarışındaki Galatasaray, tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geliyor.
TT Arena'daki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın başlama saati 19:00…
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 36 puanla 3. sırada yer alırken, Manisa temsilcisi 21 puanla 13. sırada bulunuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
Galatasaray: Fernando Muslera - Sabri Sarıoğlu - Hakan Balta - Semih Kaya - Lionel Carole - Selçuk İnan - Josue - Wesley Sneijder - Yasin Öztekin - Bruma - Lukas Podolski
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk - Orhan Taşdelen - Caner Osmanpaşa - Miguel Lopes - Özer Hurmacı - Olcan Adın - Abdoul Sissoko - Enoch Kofi Adu - Ömer Bayram - Hasan Ali Adıgüzel - Ricardo Vaz Te