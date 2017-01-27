Beyaz Gazete Ana Sayfa

Hakan Ünsal da 'evet' dedi

Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Ünsal, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek verdi.

Spor / 27 Ocak 2017 Cuma 20:25
Hakan Ünsal da 'evet' dedi
Video için tıklayın

Twitter hesabı üzerinden bir video yayımlayan Hakan Ünsal, başkanlık sistemi için 'evet' dedi.

Ünsal, yaptığı açıklamada, 'Yeni ve büyük Türkiye'nin kuruluşuna şahitlik ettiğimiz bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan bu değişiklikler için ben de 'varım' diyorum. Büyük devlet olmak için 'evet' diyorum. Büyük millet olmak için 'evet' diyorum. Ama en önemlisi devlet ve millet olarak hak ettiğimiz güzel şeyler için 'evet' diyorum. Sevgili Alpay Özalan hocam sen de var mısın?' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan Atatürk çıkışı Başbakan Yıldırım'dan Atatürk çıkışı CHP alanlara iniyor CHP alanlara iniyor Adil Gür: Yüzde 60 ‘evet’ sürpriz olmaz Adil Gür: Yüzde 60 ‘evet’ sürpriz olmaz AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu

TwitterAlpay ÖzalanBaşkanlık SistemiHakan Ünsal


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar