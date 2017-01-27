Hakan Ünsal da 'evet' dedi

Twitter hesabı üzerinden bir video yayımlayan Hakan Ünsal, başkanlık sistemi için 'evet' dedi.



Ünsal, yaptığı açıklamada, 'Yeni ve büyük Türkiye'nin kuruluşuna şahitlik ettiğimiz bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan bu değişiklikler için ben de 'varım' diyorum. Büyük devlet olmak için 'evet' diyorum. Büyük millet olmak için 'evet' diyorum. Ama en önemlisi devlet ve millet olarak hak ettiğimiz güzel şeyler için 'evet' diyorum. Sevgili Alpay Özalan hocam sen de var mısın?' ifadelerine yer verdi.



