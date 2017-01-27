Gol atmadan Süper Lig'e veda ediyor

Güney Koreli oyuncu Suk Hyun-jun, lig ve kupada oynadığı 17 maçta 906 dakika sahada kaldı. Sadece 1 golü bulunan oyuncu, o golü de Ziraat Türkiye Kupası maçında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serhat Ardahanspor'a karşı attı.



Teknik Direktör Ersun Yanal'ın performansından memnun olmadığı Güney Koreli futbolcu, kupada Gümüşhanespor karşısında N'Doye'nin yokluğunda forma giymişti. Lig'de oynanan son maçlarda şans bulamayan Suk, Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen Hugo Rodallega'nın da takıma gelmesiyle iyice gözden düştü. Bunun sonucunda da bordo-mavili kulüp, Güney Koreli oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.



Başkan Muharrem Usta'nın bire bir görüştüğü oyuncu, ya Porto kulübüne tekrar geri dönecek ya da Porto'nun izniyle başka bir kulüpte kiralık olarak oynamaya devam edecek.



Suk'un yanı sıra bordo-mavili kulüpte Akakpo ve Ramil Sheidaev ile de yollar ayrılacak.



