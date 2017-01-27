Arda'nın kararı İngilizleri rahatsız etti

İngiliz İndependent gazetesi, Arda Turan'ın referandumda evet oyunu kullanağını açıklamasının ardından bir haber yayımladı.



FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'Ü ÖRNEK GÖSTERDİ

Arda Turan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilen haberde Arda Turan'ın ileride siyasete girmeyi düşündüğünü yazdı. Turan'ın siyasete girmek istediğini ancak Hakan Şükür olayına dikkat edebileceğini yazdı.



"TÜRK FUTBOL TARAFTARLARININ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA ARASI İYİ DEĞİL"

Türk futbol taraftarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının iyi olmadığıni iddia eden gazete, geçmişte tribünde yaşanan bazı provokatif olayları örnek göstererek bu tezini desteklemeye çalıştı.