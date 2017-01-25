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Türk derbisi Anadolu Efes'in

Turkish Airlines Euroleague’in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Doğuş’u 93-81 mağlup etti.

Spor / 25 Ocak 2017 Çarşamba 23:58
Türk derbisi Anadolu Efes'in

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş 9. kez mağlup oldu.

İki Türk temsilcisinin sezonun ilk yarısındaki randevusunu Anadolu Efes, deplasmanda 84-79'luk skorla kazanmıştı.

Anadolu Efes'te Paul 21, Heurtel 17, Dunston da 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Darüşşafaka Doğuş'ta 24 sayı kaydeden Wanamaker, maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Elias Koromilas xx

Anadolu Efes: Cedi Osman xx 4, Paul xxxx 21, Granger xx 9, Brown xxx 12, Dunston xx 14, Honeycutt xx 8, Heurtel xxx 17, Kirk x 3, Thomas xx 5, Can Maxim Mutaf xx

Başantrenör: Velimir Perasovic

Darüşşafaka Doğuş: Clyburn xx 8, Wanamaker xxxx 24, Moerman xx 11, Wilbekin x 1, Zizic xxx 16, Bertans xx 10, Furkan Aldemir x 1, Birkan Batuk xx 10, Mehmet Yağmur x, Anderson x, Harangody x

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 25-19 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-38 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 64-56 (Anadolu Efes lehine)

EfesAnadolu EfesBrownDarüşşafaka DoğuşDoğuş


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