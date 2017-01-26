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Trabzon Avni Aker'e galibiyetle veda etti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Atiker Konyaspor’u ağırladı. Müsabaka bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor / 26 Ocak 2017 Perşembe 18:43
Trabzon Avni Aker'e galibiyetle veda etti

Maçtan dakikalar

21. dakikada Zeki Yavru’nun derinlemesine pasında, topla buluşan N’Doye kaleci Abdulaziz’i geçerek şutunu çekti ancak araya giren Can Demir tehlikeyi önledi.

39. dakikada Olcay Şahan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki N’Doye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

48. dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten döndü. Dönen topu Atiker Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.

53. dakikada Halil İbrahim’in kafa ile indirdiği topu önüne alan Hora’nın uzak mesefaden vuruşunda meşin yuvarlak Estaban’ın sağından az farkla auta çıktı.

Stat: Avni Aker

Hakemler: Koray Gençerler xxx, Soner Maraş xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx

Trabzonspor: Esteban xx, Zeki xxx, Mustafa Akbaş xxx, Durica xx (Okay dk. 68 x), Ibanez xx, Aytaç xx, Onazi xx (Pereira dk. 80 x), Medjani xx, Olcay xx (Yusuf Erdoğan dk. 68 x), Castillo xx, N’Doye xxx

Yedekler: Uğurcan, Mas, Uğur Demirok

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Atiker Konyaspor: Abdulaziz x, Skubic xx, Can xx, Volkan x, Mehmet x, Hadziahmetovic x, Mbamba x, Emre Can x (Ali dk. 64 x), Fofana x (Mücahit dk. 86 ?), Halil x (Milosevic dk. 64 x), Hora xx

Yedekler: Kaya, Serkan, Douglas, Ömer Ali

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: N’Doye (dk. 39) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mustafa, Aytaç (Trabzonspor)

Koray GençerlerKonyaspor


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