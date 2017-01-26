Beyaz Gazete Ana Sayfa

Lukas Podolski'nin geleceği belli oluyor

Galatasaray yönetimi, Alman yıldız Podolski'nin menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Spor / 26 Ocak 2017 Perşembe 09:22
Lukas Podolski'nin geleceği belli oluyor

Galatasaray'da Lukas Podolski'nin geleceği belli oluyor.

Galatasaray yönetimi, Alman yıldız Podolski'nin menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Şampiyonluk yarışında başarılı futbolcuya ihtiyacı olduğunu düşünen teknik ekip, görüşünü Podolski'nin kalmasından yana kullandı. Yönetim de eğer kulübe ciddi bir transfer teklifi gelmezse Podolski ile yola devam etmek amacında.

Öncelikle Çin kulüplerinin, ardından Japon takımlarının gündemine gelen Podolski konusunda yönetim fikrini değiştirdi. 7-8 milyon Euro'luk bir gelir karşısında Alman futbolcuyu göndermeyi düşünen sarı kırmızılılar, bu rakamlara ulaşılamayınca geri adım attı.

Alman yıldız, bir süredir Çin ve Japon takımlarının ilgisi karşısında kariyeri ile ilgili karar verme aşamasına gelmişti. Galatasaray yönetimi de Podolski'nin menajeri ile görüşerek durum değerlendirmesi yapacak. Tecrübeli oyuncuyu ve Galatasaray kulübünü memnun eden bir rakama ulaşılmazsa Podolski kariyerine sarı-kırmızılı ekipte devam edecek.

Lukas PodolskiGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar