Kayserispor - Beşiktaş (CANLI)

D Grubu’ndan lider olarak çıkmayı garantileyen Siyah-Beyazlılar’da görev yapacak genç ve yedek ağırlıklı kadro, Kayseri’yi devirip grup aşamasını namağlup tamamlamayı planlıyor.



Spor Toto Süper Lig’de 18. haftayı lider olarak kapatan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda bugün D Grubu son maçında Kayserispor’a konuk oluyor.



Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında gol sesi çıkmadı.



İk 11'ler:



Beşiktaş: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Necip, Gökhan, Sedat, Aras, Ömer.



Kayserispor: Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Hakan, Umut, Furkan, Erkan, N'Guemo, Erdem, Deniz

