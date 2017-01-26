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Kayserispor - Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Kayserispor’a konuk oluyor.

Spor / 26 Ocak 2017 Perşembe 18:12
Kayserispor - Beşiktaş (CANLI)

D Grubu’ndan lider olarak çıkmayı garantileyen Siyah-Beyazlılar’da görev yapacak genç ve yedek ağırlıklı kadro, Kayseri’yi devirip grup aşamasını namağlup tamamlamayı planlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftayı lider olarak kapatan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda bugün D Grubu son maçında Kayserispor’a konuk oluyor.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında gol sesi çıkmadı.

İk 11'ler:

Beşiktaş: Utku, Fatih, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Necip, Gökhan, Sedat, Aras, Ömer.

Kayserispor: Muammer, Douglas, Mabiala, Kubilay, Hakan, Umut, Furkan, Erkan, N'Guemo, Erdem, Deniz

TürkiyeBeşiktaş


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