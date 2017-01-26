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Kayseri'den 2 gol çıktı

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Kayserispor’a konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş grubu birinci bitirdi.

Spor / 26 Ocak 2017 Perşembe 18:12
Kayseri'den 2 gol çıktı
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Spor Toto Süper Lig'de 18. haftayı lider olarak kapatan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda bugün D Grubu son maçında Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele gençlerin harika golleri ile 1-1 sona erdi.

Harika 2 gol

Beşiktaş, dakika 22'de genç yıldızı Sedat Şahintürk'ün uzaktan attığı harika golle 1-0 öne geçti. Kayserispor bu gole dakika 25'de 18 yaşındaki genç oyuncusu Erdem Onur Beytaş'ın attığı güzel golle yanıt verdi.

Beşiktaş, D grubunu 1. sırada bitirirken Kayserispor 8 puanla ikinci sırada bitirdi.

Ziraat Türkiye KupasıKayserisporTürkiyeBeşiktaş


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