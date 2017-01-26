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Gaziantepspor'a sambacı kaleci

Gaziantepspor, Brezilya’nın Flamengo takımında forma giyen kaleci Paulo Viçtor Vidotti’yi 1.5 yıllığına kiraladı.

Spor / 26 Ocak 2017 Perşembe 10:48
Gaziantepspor'a sambacı kaleci

Gaziantepspor, Senegalli orta saha oyuncusu Thiam Khaly’inin ardından Brezilya’nın Flamengo Kulübü’nde forma giye tecrübeli kaleci Paulo Victor Vidotti’yi de renklerine bağladı.

Satın alma opsiyonlu 1.5 yıllığına kiralanan Victor’un transferi kulübün resmi internet sitesinden de duyuruldu.

Kırmızı-siyahlıların transfer ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya’nın Flamengo Kulübü’nde forma giyen 1987 Brezilya doğumlu tecrübeli kaleci Paulo Victor Vidotti’yi renklerine bağladı. Satın alma opsiyonlu olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Victor’a hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Gaziantepspor


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