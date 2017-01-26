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Fenerbahçe'ye 225 bin lira ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’ye 225 bin 500 TL para cezası verdi.

Spor / 26 Ocak 2017 Perşembe 16:05
Fenerbahçe'ye 225 bin lira ceza

PFDK, profesyonel liglerde oynanan haftanın maçlarının ardından alınan kararları açıkladı.

Fenerbahçe, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 200 bin, saha olayları nedeniyle 15 bin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle ise 10 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Federasyonun internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Galatasaray’ın, 21.01.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’nin, 22.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Okul Açık D,E,L,M, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe’nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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