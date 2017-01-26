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Derbi Fenerbahçe'nin

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldi maçı Fenerbahçe, 85-80 kazandı.

Spor / 26 Ocak 2017 Perşembe 22:26
Derbi Fenerbahçe'nin

Ülker Sport Arena'da maçın büyük bölümünü domine eden Galatasaray Odeabank farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkardı.

Ancak sarı-lacivertliler pes etmedi ve Obradovic'in ekibi inanılmaz bir geri döüşe imza atarak bitime 2 buçuk dakika kala maçta ilk kez öne geçti.

Karşılıklı basketlerle kafa kafaya giden son bölümde Fenerbahçe 22 saniye kala 4 sayı öne geçti ve skor avantajını koruyarak sahadan 85-80 galip ayrıldı.

1. ÇEYREK
FENERBAHÇE-GALATASARAY: 19-27

2. ÇEYREK
FENERBAHÇE-GALATASARAY: 41-54 (İLK YARI SONUCU)

3. ÇEYREK
FENERBAHÇE-GALATASARAY: 64-66

4. ÇEYREK
FENERBAHÇE-GALATASARAY: 85-80 (MAÇ SONUCU)

FenerbahçeÜlkerGalatasaray


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