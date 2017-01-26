Alex'in biyografisi 3 Şubat'ta raflarda

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alex, 'Heyecanla beklediğinizi bildiğim biyografi kitabımın hazırlanış sürecinin uzatma dakikaları da bitmek üzere. Artık kavuşma vakti geldi. Okuyacak herkesin keyif almasını yürekten dilerim. Bu arada, kitap 3 şubatta raflarda. O zamanı beklemeden hemen almak istiyorum diyorsanız şuanda ön satışta. Herkese iyi okumalar' dedi.



