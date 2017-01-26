Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig’de 28, 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:



28 Ocak Cumartesi



16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler



19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık



29 Ocak Pazar



13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar



15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya



16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk



19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan



30 Ocak Pazartesi



20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya



20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım