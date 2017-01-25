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Van Persie golü attı özür diledi

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının devre arasında yaptığı hareketle alkış aldı.

Spor / 25 Ocak 2017 Çarşamba 19:39
Van Persie golü attı özür diledi

Fenerbahçe'nin 44. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Robin van Persie, yaptığı panenka vuruşuyla farkı 3'e çıkarmıştı. Yıldız futbolcu, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Amed Sportif kalecisi Kazım'ın yanına giderek, yaptığı vuruş nedeniyle 'kusura bakma' dedi.

Yıldız oyuncu ile kaleci Kazım arasında geçen diyaloğun ardından Van Persie, formasını Kazım'a verdi.

Panenka penaltısı, penaltıyı kullanan futbolcunun topun dibine vurarak aşırtma bir vuruş yapmasıdır. Genelde kaleciler, sağ veya sol köşeye uçarken, top yavaş bir şekilde orta bölgeden filelerle buluşur.

Amed


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