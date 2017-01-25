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Fenerbahçe'den 'Mehmet Ekici' açıklaması

Fenerbahçe, Mehmet Ekici’nin transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Spor / 25 Ocak 2017 Çarşamba 21:58
Fenerbahçe'den 'Mehmet Ekici' açıklaması

Ekici'nin kulübüne 3 milyon Euro teklif yaptığı yönündeki haberleri yalanlayan sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır. Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon Euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır.'

TrabzonsporFenerbahçeMehmet Ekici


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