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Dünya derbisi yarın

THY Euroleague’in 20. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe, yarın sahasında Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek.

Spor / 25 Ocak 2017 Çarşamba 10:57
Dünya derbisi yarın

THY Euroleague’in 20. hafta heyecanı yarın ve 27 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelirken, Darüşşafaka Doğuş ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı ağırlayacak.

THY Euroleague’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

26 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank

21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos Superfoods

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - UNICS Kazan

...

27 Ocak Cuma

20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes

20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas

21.00 FC Barcelona Lassa - Baskonia

22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg

23.00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano

FenerbahçeAnadolu EfesPanathinaikosDarüşşafaka Doğuş


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