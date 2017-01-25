Dünya derbisi yarın

THY Euroleague’in 20. hafta heyecanı yarın ve 27 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak.



Haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya gelecek.



Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelirken, Darüşşafaka Doğuş ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı ağırlayacak.



THY Euroleague’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:



26 Ocak Perşembe



20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank



21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos Superfoods



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - UNICS Kazan



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27 Ocak Cuma



20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes



20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas



21.00 FC Barcelona Lassa - Baskonia



22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg



23.00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano



