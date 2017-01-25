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Coutinho 5 yıl daha Liverpool'da

Liverpool, Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho’nun sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

Spor / 25 Ocak 2017 Çarşamba 11:42
Coutinho 5 yıl daha Liverpool'da

İngiliz ekibi Liverpool, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 2013 yılı ocak ayında Inter’den Liverpool’a transfer olan yıldız oyuncu, yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha çok çalışıp elimden geleni yapacağım" dedi.

Brezilyalı yıldız, Liverpool ile sözleşme uzatmasının kendisi için onur olduğunu belirterek, ilk geldiği günden beri taraftarlar ve kulübün kendisine yakın davrandığını ifade etti.

Başarılı oyuncu, kasım ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 11 Ocak’ta Southampton ile oynanan Lig Kupası maçıyla formasına kavuşmuştu.

Liverpool


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