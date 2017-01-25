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Beşiktaş Kayserispor sınavına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor / 25 Ocak 2017 Çarşamba 18:35
Beşiktaş Kayserispor sınavına hazır

Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetiminde gerçekleşen idmana futbolcular düz koşu ile başladı.

Ardından 5’e 2 top çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde taktik idman gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Caner Erkin topla çalışmalara başladı.

Ligde oynanan Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen oyuncular bugünkü çalışmalarda yer almadı ve günü izinli olarak tamamladı. Beşiktaş’ın akşam idmanında ağırlıklı olarak alt yapıdan genç futbolcular yer aldı.

Kupada yarın Kayserispor’a konuk olacak olan siyah-beyazlılar yarın sabah 11.00’da Kayseri’ye hareket edecek. Siyah-beyazlı takımda, Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular günü izinli olarak geçirdiler.

Teknik DirektörFormaGündoğduCaner ErkinAlanyaspor


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