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Trabzonspor Rodellaga'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor’dan transfer ettiği Hudo Rodellaga ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi.

Spor / 24 Ocak 2017 Salı 20:40
Trabzonspor Rodellaga'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor, Rodellega'yı resmen açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Trabzonspor'un oyuncunun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000 EUR ödenecektir. Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu'nun, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir.



Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 800.000 EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.600.000 EUR garanti ücret,

2018 - 2019 futbol sezonu için 1.600.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

Trabzonspor


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