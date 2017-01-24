Beyaz Gazete Ana Sayfa

Rodallega, 2,5 Yılda 17 Milyon TL Kazanacak

Spor Toto Süper Lig’de gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla zor günler geçiren Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Akhisar Belediyespor’un forveti Hugo Rodallega’nın transferinde mutlu sona ulaşırken, 31 yaşındaki oyuncu 2,5 yılda bordo-mavili kulüpten 4 Milyon Euro (17 Milyon TL) kazanacak.

Spor / 24 Ocak 2017 Salı 22:06
Rodallega, 2,5 Yılda 17 Milyon TL Kazanacak

Trabzonspor, Kolombiyalı oyuncunun transferi için ödenen bonservisi bedelini KAP’a bildirdi. Bordo-mavili kulüp, anlaşmaya göre, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak 1 Milyon 600 Bin Euro (6 Milyon 400 Bin TL) ödeyecek. Ayrıca Mustafa Yumlu’nun, Akhisar Belediyespor Kulübü’ne bedelsiz olarak transferine izin verdi.

Forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise 2,5 yıllık anlaşma gereği bordo-mavili kulüpten 4 Milyon Euro (17 Milyon TL) kazanacak. Yarım sezon için 800 Bin Euro (4 Milyon 200 TL), 2017-18 sezonu için 1 Milyon 600 Bin Euro (6 Milyon 400 Bin TL), 2018-19 sezon için 1 Milyon 600 Bin Euro (6 Milyon 400 Bin TL garanti ücret alacak.

Söz konusu transferin Trabzonspor’a maliyeti ise 5 Milyon 600 Bin Euro (23 Milyon 400 Bin TL) ve Mustafa Yumlu oldu.

EuroTrabzonsporAkhisar BelediyesporMustafa Yumlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar