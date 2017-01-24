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Nazifoğlu Aysal'ı bombaladı: Kaçıp gitti

Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol programına telefonla bağlanan Galatasaray Basın Sözcüsü Levent Nazifoğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Spor / 24 Ocak 2017 Salı 01:50
Nazifoğlu Aysal'ı bombaladı: Kaçıp gitti

GS eski başkanı Ünal Aysal hakkında ağır sözler söyleyen Nazifoğlu şu ifadeleri kullandı;

500 MİLYON DOLAR OLMASA TALİP OLMAZLAR

Ortada 500 milyon dolar olmasa kimse bu işe talip olmaz zaten. Hiçbiri bu kadar saldırmaz. Dertleri bu tamamen. 2022'ye kadar kasaya 1 kuruş girmeyecek. Biz 100 bin, 200 bin euro'nun hesabını yapıyoruz şu anda.

ÜNAL AYSAL KAÇIP GİTTİ

Ünal Aysal kaçıp gitti. Garip gaip futbolculara para harcadılar. Biz istemiyor muyuz Drogba gibi oyuncu almayı?

PARAMIZ YOK KARDEŞİM

Digiturk'ten gelen para direkt bankadaki kredilere gidiyor. Başkan kendisini teminat gösteriyor. Cebinden para koyuyor. Diyorlar ki, Drogba gibi adam niye almıyorsunuz! Yok kardeşim paramız yok! Ünal Aysal döneminde TT Arena'nın isim hakkı da 10 milyon dolar civarında kırdırılmış.

DEDEKDİFLER GEÇMİŞİ ARAŞTIRIYOR

Dedektiflik firması Galatasaray'da geçmiş dönem harcamalarını araştırıyor. Galatasaray'ın borcu 1.5 milyar TL idi. Bu borç 1.7 milyar TL'ye çıktı. Riva ve Florya'yı satmaktan başka çare yok. Federasyondan sürekli avanslar aldığımız için haklarımızı da savunamıyoruz. 2018'den sonra Galatasaray'ı kimse tutamayacak. Taraftar bunu bilsin.

BENİ GÖREVDEN ALABİLİRLER

Vicdanım şu an çok rahatlıyor. Yönetim kurulu yarın toplanıp beni Sportif AŞ görevimden alabilir.Eğer beni beğenmiyorlarsa yarın indirebilirler. Ama bundan sonra ben bu tarzda devam edeceğim.

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