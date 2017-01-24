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Levent Nazifoğlu: Fatih Altaylı adam değil

Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu kendisine eleştiren Fatih Altaylı'ya ağır yanıt verdi.

Spor / 24 Ocak 2017 Salı 00:47
Levent Nazifoğlu: Fatih Altaylı adam değil
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Habertürk'te yayınlanan "Spor Saati" programı yorumcusu Fatih Altaylı, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekecek açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın son dönemdeki kötü oyununu çok sert eleştiren Altaylı, Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu ağır sözler söyledi.

NAZİFOĞLU KİM YA?

Altaylı Nazifoğlu için "Levent Nazifoğlu neden yöneticilik yapıyor biliyor musun? Bütün otoparkçılar, restoranlar onu tanısın diye. Nazifoğlu kim ya?" ifadelerini kullanırken Galatasaraylı yönetici Fatih Altaylı'ya Beyaz Tv ekranlarından yanıt verdi.

ALTAYLI'YA SERT YANIT

Derin Futbol programına telefonla bağlanan Levent Nazifoğlu Altaylı için "Adam değil" ifadesini kullanırken şu ifadeleri kullandı;

ADAM DEĞİL, KUCAKTAN KUCAĞA GEZİYOR

Ben bu kişiyi adam yerine koyup cevap vermeyi istemiyorum çünkü adam değil. Bu adam Kucaktan kucağa dolaşan ve kim para verirse onun kucağına oturan bir adam. Fatih Altaylı, Ali Sami Yen Stadı'nda Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek Galatasaraylı. Fatih Altaylı hem yalancı, hem iftiracı. Bölücübaşı ile para karşılığı röportaj yapan bir kişi.

KASIMPAŞA GOL ATINCA SEVİNDİ

Kasımpaşa - Galatasaray maçında Kasımpaşa gol atınca Fatih Altaylı sevindi. Şerefim üzerine yemin ediyorum, gördüm. Fatih Altaylı, Ryan Donk, Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelirken pazarlığı yapan kişi.

Ryan DonkFatih AltaylıAli Sami Yen StadıHabertürkGalatasaray


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