Levent Nazifoğlu: Fatih Altaylı adam değil

Habertürk'te yayınlanan "Spor Saati" programı yorumcusu Fatih Altaylı, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekecek açıklamalar yaptı.



Galatasaray'ın son dönemdeki kötü oyununu çok sert eleştiren Altaylı, Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu ağır sözler söyledi.



NAZİFOĞLU KİM YA?



Altaylı Nazifoğlu için "Levent Nazifoğlu neden yöneticilik yapıyor biliyor musun? Bütün otoparkçılar, restoranlar onu tanısın diye. Nazifoğlu kim ya?" ifadelerini kullanırken Galatasaraylı yönetici Fatih Altaylı'ya Beyaz Tv ekranlarından yanıt verdi.



ALTAYLI'YA SERT YANIT



Derin Futbol programına telefonla bağlanan Levent Nazifoğlu Altaylı için "Adam değil" ifadesini kullanırken şu ifadeleri kullandı;



ADAM DEĞİL, KUCAKTAN KUCAĞA GEZİYOR



Ben bu kişiyi adam yerine koyup cevap vermeyi istemiyorum çünkü adam değil. Bu adam Kucaktan kucağa dolaşan ve kim para verirse onun kucağına oturan bir adam. Fatih Altaylı, Ali Sami Yen Stadı'nda Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek Galatasaraylı. Fatih Altaylı hem yalancı, hem iftiracı. Bölücübaşı ile para karşılığı röportaj yapan bir kişi.



KASIMPAŞA GOL ATINCA SEVİNDİ



Kasımpaşa - Galatasaray maçında Kasımpaşa gol atınca Fatih Altaylı sevindi. Şerefim üzerine yemin ediyorum, gördüm. Fatih Altaylı, Ryan Donk, Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelirken pazarlığı yapan kişi.



