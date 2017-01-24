Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 25'te

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde en başarılı 25 takımı açıkladı.



Sarı-kırmızılılar listede 23. sırada yer aldı.



Şampiyonlar Ligi’nde en çok maça çıkan Türk takımı olan sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 kez Kupa 1’e katılırken 104 karşılaşmada sahada yer aldı. Galatasaray, bu 25 yılda iki kez çeyrek final oynarken bir kez de son 16 turuna kalmayı başardı. Galatasaray, farklı formatta oynanan 1993-94 sezonunda iki eleme turunu geçerek grup aşamasında mücadele eden sekiz takımdan biri olmuştu.



UEFA’nın listesinde zirveyi İspanyol ekibi Real Madrid temsil ediyor. Bu dönemde 21 kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan eflatun-beyazlılar kupayı 5 kez müzesine götürmeyi başardı. UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi’nde en başarılı 25 takım sıralaması şu şekilde:



1- Real Madrid



2- Barcelona



3- Bayern Münih



4- Manchester United



5- Arsenal



6- Juventus



7- Milan



8- Chelsea



9- Porto



10- Olympique Lyon



11- Inter



12- Borussia Dortmund



13- Valencia



14- Liverpool



15- Ajax



16- Paris-Saint Germain



17- Olympiacos



18- Bayer Leverkusen



19- PSV



20- Benfica



21- Dynomo Kyiv



22- Atletico Madrid



23- Galatasaray



24- Roma



25- Monaco