Arena'dan 8 gol çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son maçında 8 puanda bulunan Galatasaray 7 puanı bulunan 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı karşılıklı gollerle 3-2 Galatasaray üstünlüğü ile sona eren mücadelede De Jong kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Podolski şov yaptı

İlk yarıda iki gol atan Alman golcü Lukas Podolski ikinci yarıda da gollerine devam etti. 62 dakikada 5 gol atan Alman yıldız maça damga vurdu.







Galatasaray kalan dakikalarda 10 kişi olmasına rağmen rakibine fırsat vermedi ve mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.



Galatasaray bu sonuçla, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile eşleşti.

