Kartal liderlik için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un karşısına çıkacak.



Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, son 2 haftada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. 15. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 2 maçta Gaziantepspor'u 1-0 ve Osmanlıspor'u 2-0 yendi.



Medipol Başakşehir'in puan kaybı sonrası lider olma şansını yakalayan siyah beyazlılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Beşiktaş maçtan galibiyetle ayrılması halinde 41 puan ile zirveye çıkacak.



18 puan ile 14. sırada bulunan Alanyaspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından maça altyapı antrenörü Mustafa Camunak ile çıkacak. Ev sahibi elkipte sakatlıkları bulunan Deniz, Sackey, Suley'in yanı sıra cezalı Omeruo ve Candeias karşılaşmada forma giyemeyecek.



Aytemiz Alanyaspor: (Muhtemel) Zlamal, Cenk, Carlos, Birol, Berkan, Landel, Taha, Assiati, Emre, Guerrier, Love.



Beşiktaş: Fabri - Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano - Hutchinson, Oğuzhan - Quaresma, Talisca, Babel - Cenk.



SAVUNMASI FORMDA

Siyah-beyazlı takım, son haftalarda başarılı savunmasıyla dikkati çekiyor.



Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a 1-1 berabere kalarak alan Beşiktaş, ardından yaptığı 4 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupadaki ikişer maçta gol yemedi.



HÜCUMDAKİ GÜÇ CENK TOSUN İLE TALISCA

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli oyuncuları yine Cenk Tosun ile Anderson Talisca olacak.



Sakatlığının ardından görev aldığı iki resmi maçta da gol atmayı başaran Talisca ile ligdeki son 4 karşılaşmada 4 gol bulan Cenk, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımlarının galibiyeti için gol arayacak.



HUTCHINSON, KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor.



Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Hutchinson, karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.