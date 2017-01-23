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Bursaspor Prosinecki ile imzaya yakın

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yaptığı ön görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Spor / 23 Ocak 2017 Pazartesi 17:46
Bursaspor Prosinecki ile imzaya yakın

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmalarının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor’da, sürpriz bir isim gündeme geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, Azerbaycan Milli Takımı’nın başında bulunan ve daha önce Kayserispor’u da çalıştıran Prosinecki ile bugün akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çolak’ın, İdari Menajer Hüseyin Gedik ile Azerbaycan’a gittiği ve bu akşam saatlerinde deneyimli teknik adam ile bir araya gelecekleri öğrenildi. Robert Prosinecki’nin de yeşil-beyazlı kulübe sıcak baktığı ve resmi açıklamanın akşam saatlerinde yapılacağı bildirildi.

İHA’ya konuşan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Prosinecki ile ön görüşme yaptık. Arkadaşlarımız Azerbaycan’da ve temas kuracaklar. Kısa süre içerisinde konuyla ilgili somut bilgiler aktaracağız. Şu anda Başkanımız Ali Ay ile birlikte Ankara’dan dönüyoruz. Akşam saatlerinde yönetim kurulumuz ile toplanarak kararı açıklayacağız" dedi.

Teknik DirektörAzerbaycanHamza HamzaoğluBursasporAli Ay


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