Alanya'da gol yağmuru! 4-1

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un karşısına çıkıyor.



Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.



Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, son 2 haftada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. 15. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 2 maçta Gaziantepspor'u 1-0 ve Osmanlıspor'u 2-0 yendi.



Aytemiz Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 4



Canlı Anlatım...



73'GOL!

73'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'ın sağ kanattan ortasını Garcia karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

72'Vagner Love serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda Fabri iki hamlede topu kontrol etti.

71'Hava topu mücadalesinde Landel Talisca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Alanyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

71'Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Garcia topu uzaklaştırdı.

70'Babel sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

67'Beşiktaş'ta Adriano ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

67'Beşiktaş'ta Oğuzhan yerini Mitrovic'e bıraktı.

66'Beşiktaş'ta yeni transfer Mitrovic oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

65'Quaresma sol kanatta topla buluştuktan sonra içeri kat etti ve şutunu çekti. Onun şutu savunmadan geri döndü.

64'Alanyaspor'da Donald Guerrier çıktı. Emre oyuna dahil oldu.

63'Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ortasında Donald Guerrier'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

63'Oğuzhan sol kanattan ortasını yapmak isterken Cenk Ahmet araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

62'Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Vagner Love kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken savunma araya girdi. Devam eden atakta Berkan'ın sol kanattan ortasında Emre'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.

61'Sağlık görevlileri Gökhan'ın tedavisi için oyun alanında. Beşiktaşlı futbolcular sarı kartı olan Donald Guerrier 'in kırmızı kart görmesi yönünde hakeme itirazda bulundu.

60'Gökhan Donald Guerrier'in müdahalesiyle yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

60'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Birol karşıladı.

59'Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta Fabri iki hamlede topu kontrol etti.

58'Efecan sağ kanatta Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

57'Alanyasporlu futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor. Beşiktaşlı futbolcular ise kendi arlarında pas yaparak bu presi kırmaya çalışıyor.

56'Alanyaspor'da Donald Guerrier, Beşiktaş'ta ise Quaresma sarı kart gördü.

55'Bu arada sahanın içi bir anda karıştı. İki takım futbolcuları da hakem Alper Ulusoy'un etrafında toplandı.

55'Beşiktaş oyuna yeniden başladı.

54'Penaltıda topun başına geçen Vagner Love topu ağlara gönderdi.

54'GOL!

54'Penaltı kararının ardından Beşiktaşlı futbolcular hakem Alper Ulusoy'a uzun süre itirazda bulundu.

53'Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Donald Guerrier ceza sahasında Fabri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu kez ev sahibi takım penaltı kullanacak. Fabri müdahalenin ardından sarı kart gördü.

53'Penaltı!

52'Babel sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Birol araya girdi.

48'GOL!

47'Quaresma'nın kullandığı kornerde Atiba'nın kafa vuruşunda top rakibinin eline çarptı. Beşiktaş penaltı kullanacak.

47'Penaltı!

46'Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Birol topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş korner kullanacak.



46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.



D.A.İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.



45'Emre serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

45'Emre, Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Alanyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

45'İlk yarının sonuna en 2 dakika ilave edildi.

45'Alanyasporlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Efecan savunmanın arkasına koşu yapan Vagner Love'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

44'Vagner Love Marcelo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

43'İlk yarının son dakikalarında topun hakimiyeti Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

42'Gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Berkan'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

41'Adriano savunmanın arkasına koşu yapan Quaresma'yı topla buluşturdu ancak Portekizli oyuncu ofsayt pozisyonunda.

40'Alanyaspor oyuna yeniden başladı.

39'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Babel kaleciden de sıyrılarak topu ağlara gönderdi.

39'GOL!

38'Ryan Babel savunmanın arkasına koşu yapan Oğuzhan'ı topla buluşturdu ancak Oğuzhan ofsayt pozisyonunda.

37'Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde top herkesi açarak diğer kanada açıldı. Devam eden pozisyonda Tosic'in ortasını savunma uzaklaştırdı.

36'Beşiktaş'ta Cenk yerini Tolgay'a bıraktı.

35'Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

35'Alanyasporlu futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

34'Beşiktaş'ta Cenk'in bir problemi var gibi gözüküyor. Tolgay Cenk'in yerine oyuna dahil olacak.

33'Beşiktaş'ta Tolgay oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

32'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Babel kafayla topu ağlara gönderdi ancak Babel ofsayt pozisyonunda.

29'Bu kez Alanyaspor tehlikeli geldi. Efecan orta sahadan topu aldıktan sonra sol kanattaki Donald Guerrier'e pasını verdi. Onun vuruşu Gökhan'a çarparak dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

29'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak Garcia zamanında araya girdi ve kafayla topu kalecisine kazandırdı.

28'Alanyasporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

27'Landel orta sahada yerde kaldı. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

26'Alanyaspor tehlikeli geldi. Atiba'nın savunmada yaptığı pas hatası sonrası topu alan Efecan savunmanın arkasına koşu yapan Vagner Love'yi topla buluşturdu. Vagner Love Fabri'den sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşunu Tosic çizgiden çıkardı.

25'Oğuzhan serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

24'Atiba orta sahada yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

23'Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet sağ kanattan ortasını yaptı ancak Vagner Love ceza sahasında bu topu kontrol edemedi.

22'Karşılaşmanın bu dakikalarında tempo ilk dakikalara göre oldukça düştü.

14'Alanyaspor oyuna yeniden başladı.

13'Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.

13'GOL!

12'Beşiktaş tehlikeli geldi. Adriano'nun sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Quaresma'nın şutu kaleci Zlamal'da kaldı.

11'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

10'Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Donald Guerrier ceza sahasına girmek üzereyken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi.

9'Marcelo sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

8'Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında savunmada Birol topu uzaklaştırdı.

7'Karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo oldukça yüksek.

6'Alanyaspor tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Vagner Love ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

3'Qauresma'nın sağ kanattan kullandığı korner sırasında Marcelo rakip ceza sahası içinden rakibine faul yaptı.

2'Quaresma'nın kullandığı ikinci kornerde savunma topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş aynı noktadan 3. kez korner kullanacak.

2'Quaresma'nın kullandığı kornerde Vagner Love topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.

1'Marcelo sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı topla buluşturdu. Gökhan'ın ortasında top savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.



Alanyaspor'un ilk 11'i: Zlamal, Cenk Ahmet, Carlos Garcia, Birol, Berkan, Landel, Emre Akbaba, Efecan, Aissati, Guerrier, Vagner Love



Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun



