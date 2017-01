Ahmet Çakar: Fenerbahçe'nin 10 numarası...

Beyaz Futbol programında Fenerbahçe-Başakşehir maçıyla ilgili konuşan yorumcu Ahmet Çakar, ilginç tespitlerde bulundu.



Çakar, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçında yeteri kadar mücadele etmediğini dile getirdi.



Ünlü futbolcu yorumcusu Çakar, Belözoğlu'nun her maçta kurt, bu maçta kuzu olduğunu söyledi.



Emre Belözoğlu'nu ağır bir şekilde eleştiren Çakar şu sözleri sarf etti;



SPORTMENLİK DIŞI FUTBOLCU OLARAK HATIRLARIZ



Fenerbahçe'nin bu maçta 10 numaraya ihtiyacı yoktu. Bu maçta Fenerbahçe'nin 10 numarası Emre'ydi. Nice nice maçlarda sportmenlik dışı davranışları film şeridi gibi aklıma geliyor.

Emre çok iyi futbolcu bir şey demiyoruz lakin sportmenlik dışı futbolcu, ahlak sınırlarını zorlayan, hareketlerle bezenmiş bir Emre hatırlarız.



HER MAÇTA KURT ADAM...



Başakşehir açısından şampiyonluğa giden yolda çok önemli bir maçta Emre'yi melaike gibi gördüm. Emre Belözoğlu bu akşam babacan, rakibe saygılı, hakeme saygılı. Maç performansı düşük? Emre, her maçta kurt adam bu maçta kuzu adam. Fenerbahçe'nin bu akşamki 10 numarasıydı Emre'dir.