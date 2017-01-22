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Türk hakemleri hakkında çok konuşulacak sözler

Sinan Engin, Türk futbolunun üzerinde bir el olduğunu, hakemlere futbolu sabote etmeleri yönünde talimat verdiğini söyledi.

Spor / 22 Ocak 2017 Pazar 00:52
Türk hakemleri hakkında çok konuşulacak sözler
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Beyaz Futbol Karabükspor- Galatasaray maçında Cüneyt Çakır'ın yaptığı skandal hataları masaya yatırdı.

Ünlü spor adamı Sinan Engin, Türk futbolunun üzerinde bir elin dolaştığını, hakemlerin federasyonu ve Demirören'i zor duruma sokmak için hata yaptığını belirtti.

Engin, takımların kötü olduğunu hakemlerin ise onlardan daha kötü olduğunu ifade etti.

'FUTBOLCUYA SORMA SİSTEMİ'

Hakemlerin bir türlü düzelmediği belirten Engin 'Takımlarımız kötü hakemlerimiz daha kötü. Bu hakemleri nasıl düzelteceğiz. Hiçbir şekilde düzelme yok. Futbolu hakem güzelleştirir. Ama maalesef Cüneyt Çakır gidip diyorki 'Yasin nerene çarptı?' şimdi video hakem gelemdi. Şimdi bu ne hakemi oldu bu sistemi getirelim 'Futbolcuya sorma sistemi'' dedi.

'SABOTE EDİYORLAR'

Hakemlerin hata yapmaları yönünde bir elden talimat aldığını söyleyen ünlü spor yorumcusu 'Bir hakem grubu çıkaralım. Bu hakemler dersin ki Türk futbolunu sabote ediyorlar. Türkiye'deki futbolu, Futbol Federayonu'nu veya Yıldırım Demirören'i sabote ediyorlar. Bir el hakemlere dedi ki 'Türk futbolunu karıştırın' 'kötü maç yönetin' kim bu? Bu eli bulsunlar?' diye konuştu. 

Cüneyt Çakır'a çok sert tepki

Beyaz FutbolSinan EnginCüneyt Çakır


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