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Tarihi gün belli oldu

Trabzonspor, yeni stadındaki ilk maçını 29 Ocak Pazar günü oynayacak. Rakipse Gaziantepspor.

Spor / 22 Ocak 2017 Pazar 23:17
Tarihi gün belli oldu

Konuyla ilgili bordo mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Heyecan ve özlemle beklediğimiz gün geldi. Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksindeki yeni stadyumumuzda buluşuyor.

Ekibimiz, Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspor'a karşı oynayacak. Bu tarihi karşılaşmaya tanıklık etmek üzere tüm taraftarlarımızı tribünlerimize davet ediyoruz.

Takımımız H Grubunda devam eden kupa mücadelesinde ise Atiker Konyaspor'u 26 Ocak günü Avni Aker'de ağırlayacak. Kâğıt bilet uygulamasının geçerli olacağı Konyaspor karşılaşması Avni Aker'de oynanan son resmi maç olacak' denildi.

TrabzonsporŞenol GüneşKonyaspor


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