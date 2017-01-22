Kadıköy'de Emre Belözoğlu tezahüratları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. maçında bugün lider Medipol Başakşehir'i konuk etti.



Karşılaşma öncesi Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncuları Emre Belözoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.



Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerindeki 300. maça çıktı.



Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, daha önce Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159 ve Medipol Başakşehir ile de 38 lig maçında görev almıştı.

